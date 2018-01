bamberg vor 11 Stunden

Geständnis: Frau würgte Ärztin

Eine 25-jährige Patientin hat im März 2017 im Klinikum am Michelsberg ihre behandelnde Ärztin angegriffen. Die große Frage: Wusste die mutmaßliche Täterin, die in psychiatrischer Behandlung ist, was sie tat?