Die Fachstelle für pflegende Angehörige Bamberg bietet ein regelmäßiges Gesprächstreffen zum Austausch an. Diese Treffen sollen neue Lösungswege im Umgang mit den Hilfebedürftigen aufzeigen, aber auch Informationen über Unterstützungsangebote ermöglichen. Die Fachstelle bietet nun eine neue Angehörigengruppe in Baunach an. Das Treffen findet am Freitag, 25. Juli, im "Obleyhof", Marktplatz 1, statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Infos gibt es unter Telefon 0951/2083501. red