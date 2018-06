Gesprächsrunden für pflegende Angehörige

red



Das Institut für angewandte Gesundheitswissenschaften der Hochschule Coburg führt aktuell ein Forschungsprojekt durch, das sich mit der Gesundheit von pflegenden Angehörigen ab 65 Jahren beschäftigt. Hierzu finden Gesprächsrunden statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Es wird um vorherige Anmeldung gebeten bei Sandra Nold unter Telefon 09561/317218 oder E- Mail an sandra.nold@hs-coburg.de. Termine sind am Mittwoch, 4. Juli, 16 bis 18 Uhr, Seniorenwohnkonzept Rödental, Schlesierstraße 20; am Mittwoch, 11. Juli, 16 bis 18 Uhr, im Awo-Treff Oberer Bürglaß 3 und am Donnerstag, 19. Juli, 16 bis 18 Uhr, im Awo-Bürgertreff Ebersdorf bei Coburg .