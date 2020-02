Gesprächsrunde zum Thema Bürokratie

Die Otto-Heil-Akademie veranstaltet am Montag, 10. Februar, um 19 Uhr einen "Neujahrstalk" im Verwaltungsgebäude des Bauunternehmens in Eltingshausen, Am Gründlein 1. Das Thema heißt "Bürokratie und Entbürokratisierung". Wer teilnehmen möchte, meldet sich unter Tel.: 09738/880 oder per E-Mail unter kissingen@ottoheil.de an. sek