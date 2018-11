An der Städtischen Volkshochschule gibt es ein neues Angebot zum Thema "Gesprächskultur rund ums Ehrenamt". Moderation, Sponsoring, Ansagen, Gesprächsführung - Menschen, die ein Ehrenamt bekleiden, haben es mit einer Vielfalt an Sprechanlässen zu tun. Dazu bedarf es eines sicheren Auftretens und sprachlicher, auch körpersprachlicher Klarheit und Sprechkompetenz. Die Teilnehmer stellen ihre Absichten, Ziele und den Status quo ihres Ehrenamtes vor. An ein bis zwei Beispielen werden dann das Prozedere, die rhetorischen Stilmittel, die Goes und No-Goes bei Moderationen, beim "Klinkenputzen" mit Ämtern oder bei Presseterminen aufgezeigt. Das Wochenendseminar findet am Freitag, 30. November, von 18 bis 21 Uhr und am Samstag, 1. Dezember, von 10 bis 17 Uhr statt. Anmeldungen sind im VHS-Büro, Maxstr. 23 (Tel.: 0971/ 807 12 10) oder unter www.vhs-badkissingen.de möglich. sek