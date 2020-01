Gesprächskreis und Sprechtage zur Pflege

Die nächsten Sprechtage der Fachstelle für pflegende Angehörige finden wie folgt statt: Dienstag, 4. Februar, um 10 Uhr im Rathaus Lautertal, um 15 Uhr im Rathaus Untersiemau und ebenfalls um 15 Uhr im Bürgerhaus Linde in Ahorn. Um Anmeldung unter Telefon 09561/7053812 oder per Mail an mgh.coburg@awo-omf.de wird gebeten. Weiterhin bietet die Fachstelle für pflegende Angehörige der Arbeiterwohlfahrt am Donnerstag, 6. Februar, 16 Uhr, im Awo-Bürgertreff in Ebersdorf bei Coburg einen Gesprächskreis für pflegende Angehörige an. Eine Mitarbeiterin der Fachstelle für pflegende Angehörige begleitet die Gruppe. Neue Teilnehmer sind laut Mitteilung immer willkommen. Um Anmeldungen im Awo-Bürgertreff wird gebeten. red