Gesprächskreis trifft sich am Freitag

Pflegende Angehörige von Demenzpatienten und pflegebedürftigen Angehörigen treffen sich am Freitag, 13. Dezember, im Awo-Treff. Hier hat man die Möglichkeit, ab 14 Uhr seine Erfahrungen auszutauschen. Neue Teilnehmer werden gebeten, sich vorher anzumelden unter Telefon 09561/ 70538-12 oder per E-Mail an: awo.treff.coburg@awo-ofr-mfr.de. red