Der Gesprächskreis für pflegende Angehörige findet auch im neuen Jahr jeden zweiten Freitag im Monat immer ab 14 Uhr statt. Am 10. Januar 2020 treffen sich pflegende Angehörige von Demenzpatienten und pflegebedürftigen Angehörigen im Awo-Mehrgenerationenhaus. Die Teilnehmer haben hier die Möglichkeit, ihre Erfahrungen auszutauschen. Die Versorgung eines pflegebedürftigen oder demenzkranken Angehörigen stellt eine große Belastung dar. Im Gespräch mit "Gleichgesinnten" kann man Erleichterung und Bestätigung finden. Neue Teilnehmer werden gebeten, sich unter der Telefonnummer der Fachstelle für pflegende Angehörige (09561/70538-12) oder per E-Mail an awo.treff.coburg@awo-ofr-mfr.de anzumelden. red