Die Diakonie Kulmbach lädt am Mittwoch, 6. November, zum Gesprächskreis für pflegende Angehörige ein. Beginn ist um 19 Uhr im Café der Seniorenwohnanlage "Mainpark". Eingeladen sind alle, die einen Angehörigen pflegen, versorgen oder betreuen, sowie alle, die sich für das Thema "Pflege" interessieren. In dem Gesprächskreis unter fachlicher Leitung von Altenpflegerin Birgit Mücke besteht die Möglichkeit zum Austausch mit anderen pflegenden Personen (weitere Infos unter Telefon 09221/827350 oder per E-Mail an mainpark@diakonie-kulmbach.de. red