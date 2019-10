Coburg vor 15 Stunden

Gesprächskreis für pflegende Angehörige

Immer am zweiten Freitag im Monat, diesmal am 8. November um 14 Uhr, treffen sich pflegende Angehörige von Demenzpatienten und pflegebedürftigen Angehörigen im Awo-Treff am Bürglaßschlösschen. Hier ha...