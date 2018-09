Gesprächskreis für pflegende Angehörige

In diesem Gesprächskreis treffen sich Angehörige von Demenzerkrankten und tauschen sich aus. Er findet immer am ersten Donnerstag im Monat um 16 Uhr im Bürgertreff statt. Johanna Thomack von der Fachstelle für pflegende Angehörige moderiert die Runde und gibt Informationen rund um das Thema häusliche Pflege. Neue Teilnehmer sind immer willkommen. Nächster Termin ist am kommenden Donnerstag, 6. September. red