Gesprächskreis der Pfarrgemeinde

Alle, denen die Zukunft der Pfarrgemeinde Eltingshausen mit ihren vielfältigen Aufgaben ein Anliegen ist, sind am Mittwoch, 28. November, um 19 Uhr zum Gesprächskreis im Jugendheim eingeladen. Dort bietet sich die Möglichkeit zum Gedankenaustausch in zwangloser Atmosphäre und ohne Zeitdruck. Die Diskussion über aktuelle Themen und die Entwicklung zukunftsweisender Perspektiven stehen im Mittelpunkt. Dass großer Gesprächsbedarf besteht, zeigte sich in den vergangenen Begegnungen. sek