Gesprächsgruppe für Scheidungskinder

Die neue Gruppe für Kinder und Jugendliche, deren Eltern in Trennung oder Scheidung leben, startet am Mittwoch, 13. März. In der Gruppe können sich die Kinder und Jugendlichen anhand von Videos und Gesprächen mit ihrer familiären Situation auseinandersetzen und für den Umgang damit Strategien entwickeln. Die Gruppe trifft sich an fünf Nachmittagen mittwochs von 15.30 bis 17 Uhr in der Erziehungsberatungsstelle des Caritasverbandes, Anna-Herrmann-Straße 3 in Herzogenaurach. Weitere Infos und Anmeldung bis Montag, 25. Februar, bei der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle Herzogenaurach unter der Telefonnummer 09132/8088. red