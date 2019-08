Gesprächsgruppe für Frauen

Am Freitag, 9. August, um 15 Uhr trifft sich die neue Selbsthilfegruppe für Frauen in Trennung und Scheidung im Zentrum für Alleinerziehende, Luitpoldstraße 15, in Erlangen. Ein Beziehungsnetzwerk gegenseitiger Ermutigung und Unterstützung in einer besonders schwierigen Zeit. Weitere Termine jeweils jeden zweiten und letzten Freitag im Monat. Eine Kinderbetreuung wird angeboten. Wer diese in Anspruch nehmen will, bitte unter Telefon 09131/208914 oder über E-Mail an gruenessofa@yahoo.de Bescheid geben. red