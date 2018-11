Gesprächsabend mit der AfD

Am Dienstag, 27. November, ab 19 Uhr lädt die AfD, Kreisverband Lichtenfels/Kulmbach, zum Bürgerdialog in das Hotel "Spitzenpfeil", Alte Poststraße 4, in Michelau ein. Besucher haben die Gelegenheit, Fragen zu aktuellen Themen wie dem Migrations-Pakt oder zur Spendensituation in der AfD zu stellen. Hauptthema ist der Global Migration Pakt, der in Kurzform vorgestellt wird. red