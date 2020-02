Nüdlingen 10.01.2020

Gesprächs- und Begegnungsabend

Wie geht es weiter in den christlichen Gemeinden? Diese Frage will ein Gesprächs- und Begegnungsabend des pastoralen Raumes Bad Kissingen im Pfarrheim in Nüdlingen am Dienstag, 4. Februar, nachgehen. ...