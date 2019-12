Die Seelsorger der Pfarreiengemeinschaften Quelle des Lebens Bad Kissingen, Saaletal, Elisabeth, Immanuel und der Pfarrei Nüdlingen sind im Pastoralen Raum Bad Kissingen miteinander unterwegs, um neue Schritte in die Zukunft der christlichen Gemeinden zu gehen. Ihr Ziel war es, aus der Not heraus eine Vision zu entwickeln, wie gemeinsame Arbeit funktionieren kann. Die Seelsorger möchten die Gläubigen auf diesem Weg mitnehmen und mit ihnen ins Gespräch kommen, Ideen entwickeln für die nächsten Schritte und so gemeinsam in die Zukunft gehen. Sie laden deshalb zu einem Gesprächs- und Begegnungsabend am Dienstag, 4. Februar, um 20 Uhr im Pfarrheim Nüdlingen ein. sek