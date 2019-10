Gespräche über Gott und die Welt

Am Mittwoch, 9. Oktober, laden Anja Bautz und Pastoralreferent Josef Gründel von der ökumenischen Kur- und Urlauberseelsorge zum zweiten Abend der vierwöchigen Gesprächsreihe "Gott und die Welt" zu einem ökumenischen Themen- und Gesprächsabend ein. Diesmal lautet das Thema "Macht Grübeln krank? - Gibt es Wege aus der Grübelfalle?" Jeder kennt das: Sinnlose Gedanken kreisen wie ein Karussell im Kopf und schlagen aufs Gemüt und blockieren weitere Gedanken! Gibt es Wege aus der Grübelfalle? Nach einem kurzen thematischen Impuls wird vor allem das gemeinsame Gespräch viel Raum haben. Der Abend findet am Mittwoch, 9. Oktober, ab 19 Uhr im Konferenzraum im Erdgeschoss der Schön-Klinik Bad Staffelstein, Am Kurpark 11, statt und dauert etwa eine Stunde. Eingeladen sind alle Interessierten. Wer Fragen hat, kann sich an den Kur- und Urlauberseelsorger Matthias Beck, Telefonnummer 09573/340 835, wenden. red