Gespräche über "Gott und die Welt"

Am Mittwoch, 2. Oktober, startet die Themen- und Gesprächsreihe "Über Gott und die Welt" der Kur- und Urlauberseelsorge Bad Staffelstein. An vier Abenden laden Pfarrerin Anja Bautz und Gemeindereferent Matthias Beck zu einem ökumenischen Themen- und Gesprächsabend ein. Zum Auftakt lautet das Thema: Was ist Glück? - Eine gemeinsame Entdeckungsreise, die vielleicht ein wenig glücklicher macht. Nach einem kurzen thematischen Impuls wird vor allem das gemeinsame Gespräch viel Raum haben. Der Abend beginnt um 19 Uhr im Konferenzraum im Erdgeschoss der Schön-Klinik in Bad Staffelstein, Am Kurpark 11, und dauert ungefähr eine Stunde. Eingeladen sind alle Interessierte, ob Patienten der Klinik, Kur- und Urlaubsgäste oder auch Gemeindeglieder. Wer zuvor Fragen zu der Reihe hat, kann sich an die Kur- und Urlauberseelsorgerin, Pfarrerin Anja Bautz, unter der Telefonnummer 09573/2227880 wenden. red