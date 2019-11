Gespräch über den Glauben

Auch heuer wird es an drei Tagen im November die Möglichkeit geben, mit Matthias Caspari (Meinerzhagen) über den Glauben an Jesus Christus ins Gespräch zu kommen. Unter dem Titel "Friday for Future" finden vom 22. bis 24. November jeweils um 19.30 Uhr in der Elstalhalle Oberelsbach Vortragsabende statt. Am Freitag, 22. November, geht es um die Frage "Aussterben oder Zukunft?" Klimawandel. Am Samstag geht es um Fragen rund um den Glauben und am Sonntag steht die Anbetung im Vordergrund. Weitere Infos unter www.dasLeben.info. Für Fragen steht Familie Pankratius, Tel.: 09778/ 748 09 80, zur Verfügung. sek