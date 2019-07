Gespräch mit Oliver Kunkel

Der designierte Grünen- Landratskandidat Oliver Kunkel (Zeil) lädt für Sonntag, 21. Juli, mit seinen Mitstreitern vom Kreisverband der Grünen und unabhängigen Engagierten zu einer weiteren "Begegnung unter Schirmen" ein. Treffpunkt ist am Zeiler Käppele zwischen 14 und 16 Uhr. Dort können alle Interessierten wie auch Skeptiker sich informieren und ihre Ideen und Gedanken einbringen, wie Kunkel mitteilte. "Einander zuhören, voneinander lernen, miteinander gestalten wird auch hier das Motto sein. So soll eine breite Initiative der vielen entstehen, um das letzte Zeitfenster zu nutzen, in dem wir der Klimaveränderung und den sozialen Problemen unserer Zeit eine große gemeinsame Initiative der Bürger unserer Heimat entgegenstellen können", schreibt Kunkel in der Einladung. red