Gespräch im Biergarten mit Ortloff

Zum Biergartengespräch mit dem Bürgermeisterkandidaten Volker Ortloff lädt die Haßfurter CSU ein. Mit dabei sind dann Landrat Wilhelm Schneider und der Landtagsabgeordnete Steffen Vogel. Vorher finden für alle interessierten Bürger zwei Ortsbegehungen statt: Um 17 Uhr trifft man sich am Sportheim in Unterhohenried für einen Gang durch den Ort; es folgt um 18.15 Uhr ein Gang durch den Haßfurter Stadtteil Sailershausen (Treffpunkt am Forstamt). Das Biergartengespräch findet dann statt in der Wanderstube in Sailershausen um 19 Uhr. red