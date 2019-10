Gesperrter Abschnitt in Karl-Türk-Straße

Die Stadt Coburg teilt Änderungen bei der Verkehrsführung in Wüstenahorn, in der Karl-Türk-Straße und beim Neubau des Bürgerhauses, mit. Ab Mittwoch, 23. Oktober, 6.30 Uhr, wird die Verkehrssituation im Bereich Hausleite/Scheuerfelder Straße bis voraussichtlich Mitte November geändert: Die Vollsperrung der Scheuerfelder Straße und die Ampelregelung werden aufgehoben. Der Verkehr läuft über die neu gebaute Fahrbahn am Bürgerhaus Wüstenahorn. Wegen der Straßenbau- und Asphaltierungsarbeiten wird allerdings die Karl-Türk-Straße vom Marschberg kommend vor dem Einmündungsbereich Hausleite/Scheuerfelder Straße gesperrt. Die dahinter liegenden Häuser der Karl-Türk-Straße ab Hausnummer 66 beziehungsweise 39 - darunter fallen auch der Kindergarten, die Hausleite, die Fröbelstraße und Am Sibersberg - sind dann nur über die Umleitung Wirtsgrund/Scheuerfelder Straße zu erreichen. Weitere Informationen gibt es auch auf dem Baustellenblog www.coburg.de/baustellen. red