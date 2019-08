Gespendeter Rasentraktor hilft bei der Dorfverschönerung

Die Raiffeisenbank Obermain Nord übergab an die Gartenfreunde und die Pfarrgemeinde Arnstein einen Rasentraktor. Die Gartenfreunde hatten 2500 Euro und die Kirchengemeinde 1500 Euro für die gemeinsame Anschaffung eines solchen Gerätes erhalten.

Der Vorsitzenden der Gartenfreunde, Annemarie Scheumann, meinte zu dieser Spende: "Ich bin hier bereits 33 Jahre Vorsitzende, aber so etwas hätten wir uns nie leisten können. Und es hilft uns in unserer Arbeit ganz wesentlich."

Auch Kirchenpfleger Gerhard Popp von der Pfarrgemeinde konnte seine Freude kaum verbergen: "Wir waren bei der Idee einer solchen Anschaffung sofort dabei, hilft es doch auch, unsere Flächen in Schuss und gut gepflegt zu erhalten."

Auch Bürgermeister Udo Dauer gefiel diese Spende: "Es hilft, ein positives Ortsbild zu erstellen, was für Ort und Gemeinde sehr wichtig ist." Die Einwohner und die Vereine machten sich immer wieder um Ordnung und das Ortsbild verdient. "Wir von der Stadt Weismain sind froh, die Gartenfreunde Arnstein und auch alle anderen Gartenbauvereine im Stadtgebiet sowie alle Helfer in diesem Bereich zu haben", erklärte Dauer. Alleine schon vom finanziellen Aufwand her könne das, was hier geschieht, nicht von der Stadt allein geschultert werden. Deshalb könne man der Raiffeisenbank für eine derartige Spende nur dankbar sein. rdi