Gespann ist hoffnungslos überladen

An der Tankstelle im Gewerbepark Gremsdorf hat eine Streife der Höchstadter Polizei am Samstagnachmittag ein rumänisches Gespann entdeckt, bei dem der Anhänger den Eindruck machte, dass er in Kürze in sich zusammenbrechen würde. Der Transporter bzw. das Gespann waren überladen, die Achslasten deutlich überschritten. Mit Spitzenwerten von über 100 Prozent Überschreitung der Ladungsgewichte musste der rumänische Staatsangehörige, der aus Belgien nach Rumänien fahren wollte, seine Fahrt am Rasthof beenden. Zudem musste er ein Bußgeld in Höhe von mehreren Hundert Euro bezahlen.