Gespann blieb an Brücke hängen

Ein 47-Jähriger befuhr am Samstagnachmittag mit seinem Gespann, bestehend aus Traktor und Anhänger, den Autobahnzubringer von Maßbach in Richtung Poppenlauer. Der Mann hatte Reisig geladen, welches er zum Grüngutentsorgungsplatz in Poppenlauer bringen wollte. Wegen der großen Menge an Reisig auf dem Anhänger konnte der Kran des Traktoranhängers nicht ganz eingefahren werden. Als das Gespann dann unter einer Brücke durchfuhr, blieb der nicht ganz eingefahrene Kran an der Brücke hängen und beschädigte diese leicht. pol