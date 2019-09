Gesichter der Armut

Die Benachteiligten der Gesellschaft stellt die Caritas-Herbstsammlung von Montag, 30. September, bis Sonntag, 6. Oktober, in den Mittelpunkt. Unter der Überschrift "Armut und Hilfe haben viele Gesichter" bitten die Pfarreien um eine Spende für die karitative und soziale Arbeit von Kirchengemeinden und Caritas.

Für die Erzdiözese Bamberg findet die offizielle Eröffnung der Caritas-Sammlung am Sonntag, 29. September, um 17 Uhr in Steinwiesen im Landkreis Kronach statt. Weihbischof Herwig Gössl, Bischofsvikar für Caritas und Soziales, zelebriert in der Pfarrkirche Mariä Geburt einen Gottesdienst zum Caritas-Sonntag. red