Gesetzlich Vorgaben für die Hühnerhaltung

Tierschutzrecht Die Mindeststandards sind in der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung - kurz TierSchNutztV - festgelegt.

Für Hühner sind die Standards leicht einzuhalten, solange nach Artikel 13 der allgemeinen Anforderungen für alle Tiere gleichermaßen Zugang zu Fütterungs- und Tränkevorrichtungen besteht und für je neun Legehennen mindestens eine nutzbare Fläche von einem Quadratmeter zur Verfügung steht. Nachbarrecht Da könnte es schon problematischer werden, zumindest dann, wenn der Hahn kräht und sich Nachbarn deshalb gestört fühlen. Bei Belästigungen dieser Art greift juristisch das private Nachbarrecht. Es gibt unterschiedliche Gerichtsurteile. Als Faustregel gilt: Zwischen 19 Uhr am Abend und bis zum nächsten Morgen um 8 Uhr sollten Hähne auf ihren Weckruf verzichten. Seuchenrecht Alle Hühner müssen regelmäßig gegen die Vogelgrippe, Marek und die Newcastle-Krankheit geimpft werden. Kommt es zu Veränderungen der Futteraufnahme oder der Legeleistung muss ein Tierarzt hinzugezogen werden. Baurecht Vier Hennen und ein Hahn im Garten - das geht selbst in einem reinen Wohngebiet ohne baurechtliche Bedenken. Hühner gelten nach der Baunutzungsverordnung wie Meerschweinchen oder Kaninchen als Kleintiere. Eine Hühnerschar von 20 Hennen und einem Hahn gilt vor Gericht noch als angemessen. Lebensmittelrecht Es gibt die europaweite Verordnung Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene. Die schreibt u.a. vor, dass, wer Eier an Freunde abgibt, diese sauber, trocken und frei von Gerüchen hält. Hühnerschlachtung Wer sein Geflügel zum Eigenbedarf schlachtet, braucht keine Fleischbeschau.