Altenkunstadt vor 20 Stunden

Gesellschaftstag des Seniorenclubs

Ein Gesellschaftsnachmittag des Seniorenclubs 72 Altenkunstadt findet am morgigen Donnerstag um 14 Uhr in der Gastwirtschaft "Sternschnuppe" statt. Für unterhaltsame Beiträge und das leibliche Wohl is...