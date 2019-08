Bereits seit 20 Jahren gibt es das Kursangebot des TVO "Geselliges Tanzen für Jedermann/-frau". Am Montag, 26. August, beginnt wieder ein neuer Kurs unter dem Motto "Tanz mit, bleib fit". Wer sich gerne zu Musik bewegt, der findet hier eine wunderbare Gelegenheit, um mit dem Tanzen Leib und Seele zusammenzuhalten und dem Kopf ein Gedächtnistraining zukommen zu lassen. Getanzt wird jeden Montag von 16 bis 17.15 Uhr an 16 Abenden in der TVO-Sporthalle. Wer teilnehmen möchte, muss nichts weiter mitbringen als Interesse am Tanzen und gute Laune. Neulinge, die bereits über etwas Tanz- oder Gymnastikerfahrung verfügen, sind willkommen. Eine Mitgliedschaft beim TVO ist nicht erforderlich. Einzelpersonen können ebenso teilnehmen wie Paare. Der erste Abend kann als Schnupperstunde genutzt werden. Getanzt werden internationale Folklore- und Gesellschaftstänze in geselliger Form. Tanzleiter ist Bernd Schuster (Telefonnummer: 09571/ 4068). red