Geselliges Familienfrühstück

Unter dem Motto ,,Heute Morgen nicht allein" findet am Dienstag, 10. April, ein Familienfrühstück von ,,La Mama" statt. Ab 9 Uhr treffen sich die Teilnehmer in der evangelischen Friedenskirche. Anmeldungen sind ab so fort bei Gwendolina Brust, Tel.: 09741/2448, oder im evangelischen Gemeindehaus möglich. sek