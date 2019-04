Geselliger Nachmittag für alle Senioren

Ein Gesellschaftsnachmittag des Seniorenclubs 72 findet am Donnerstag, 2. Mai, um 14 Uhr in der Gastwirtschaft "Sternschnuppe" statt. Für unterhaltsame Beiträge und das leibliche Wohl ist gesorgt. Mit Bussen der Altenkunstadter Malteser wird ein Fahrdienst angeboten. Wer abgeholt werden möchte, meldet sich bei Renate Schrape, Telefonnummer 09572/2791, oder Rudi Vogt, Telefonnummer 09572/3212. Der Jahresausflug des Seniorenclubs 72 führt am Donnerstag, 6. Juni, zum Straußenhof der Familie Franz in Kotzenbach/Oberpfalz. Bei einer Führung erfahren die Teilnehmer Wissenswertes über die Aufzucht, Haltung und Vermarktung der imposanten Tiere. Kaffee und Kuchen gibt es in einem umgebauten Schweinestall. Ein Abendessen rundet den Trip ab. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. Anmeldungen nimmt Vorsitzende Renate Schrape entgegen. bkl