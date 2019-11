Ein musikalischer und geselliger Heimatabend mit Mundart-Geschichten und Mundart-Liedern mit Konrad Albert steht bei der vhs Hammelburg am Freitag, 15. November, auf dem Programm. Die Veranstaltung findet von 19 bis 21 Uhr in der Markthalle statt. Dieser Abend ist eine Einladung zu einer Rückschau auf das alte Rhöner Leben in den Dörfern und den Geschichten der Menschen. Man kann dabei seine eigene Geschichte erzählen im eigenen Dialekt. Anmeldung und Auskunft über die vhs Hammelburg, Tel. 09732/ 902 434 oder unter www.vhs-kisshab.de. sek