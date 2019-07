Geselliger Abend

Der Ortsverband der Freien Wähler Fölschnitz lädt zusammen mit der Wählergemeinschaft Fölschnitz am Samstag, 6. Juli, ab 19 Uhr zu einem geselligen Abend in das Feuerwehrhaus Fölschnitz ein. Im Rahmen dieser Veranstaltung wird Bürgermeister Hans Tischhöfer von der Marktgemeinde Marktschorgast seine verlorene Wette anlässlich der jüngsten Landtagswahl 2018 einlösen und ein Fass Bier spendieren, heißt es in der Pressemitteilung. Zu der Veranstaltung sind auch die Freien Wähler Wirsbergs eingeladen und Landrat Klaus Peter Söllner hat auch sein Kommen zugesagt. red