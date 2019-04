Geselliger Abend des VdK in Morschreuth

Zum geselligen Abend ergeht Einladung an die Mitglieder des VdK-Ortsverbands Gößweinstein sowie an alle interessierten Mitbürger. Das Treffen findet am Mittwoch, 10. April, 18.30 Uhr, im Gasthof "Zur guten Einkehr" in der Hauptstraße 9 in Morschreuth statt. Busabfahrt ist in Gößweinstein am Marktplatz um 18.15 Uhr. An diesem Abend wird der BRK-Rettungsdienstleiter Josef Kern über die "Helfer vor Ort" in Gößweinstein informieren. red