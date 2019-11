Geselliger Abend beim VdK Gößweinstein

Zu einem geselligen Abend ergeht an die Mitglieder des VdK-Ortsverbandes sowie an alle interessierten Mitbürger Einladung. Das Treffen findet am heutigen Mittwoch ab 18.30 Uhr im Restaurant "Rossi's essen trinken waafen" in der K.-Brückner-Straße 16 statt. red