Bei guter Vitalität hat Renate Engel ihren 80. Geburtstag gefeiert. Sie stammt aus Hamm in Westfalen und kam mit den Eltern , die die damalige Gaststätte gekauft hatten, nach Nagel . So lernte sie auch ihren Ehemann Heinz kennen. Aus der Ehe gingen die beiden Söhne Michael und Peter hervor. Mittlerweile gehören drei Enkel zur Familie. Über die Jahrzehnte hinweg arbeitete sie in verschiedenen Betrieben als Bürokraft.Mit großer Begeisterung war sie zuletzt als Stadtführerin in Kronach aktiv. Die gesellige Jubilarin ist im Ortsgeschehen gerne dabei und genießt die gute Gemeinschaft im Dorf. Für die Marktgemeinde Küps gratulierte Bürgermeister Bernd Rebhan , für die katholische Kirchengemeinde St. Elisabeth überbrachte Christine Spichal Segenswünsche.