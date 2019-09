Geschwister-Gummi-Stiftung startet neue "Fit für Kids"-Reihe

Die Geschwister-Gummi-Stiftung bietet erneut ein "Fit für Kids"-Programm an. Die neue Auflage startet am 24. September mit dem Elternkurs "Sprachförderung durch Musik und Bewegung". Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Eltern, pädagogischen Fachkräften und allen Interessierten stehen insgesamt 13 Elternkurse offen, die Hilfestellung und Unterstützung im Umgang mit Kindern geben. Es sind Veranstaltungen dabei, die in keinem Jahr fehlen dürfen, wie "Notfälle im Kinderzimmer" oder "Sprachförderung". Neu sind Angebote zum Thema "Recht auf Erziehung" oder "Kleine Helden in Not - ticken Jungs anders?".

In der Reihe "Entwicklungsaufgaben" werden ab Januar Themen für bestimmte Altersgruppen besprochen. Ebenfalls neu sind drei Workshops des Landesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement (LBE) in Bayern, mit denen die Gummi-Stiftung erstmals kooperiert. Hier geht es darum, Engagement von ehrenamtlich Tätigen zu stärken und Haltung zu zeigen. Die Workshops bauen aufeinander auf, können aber auch einzeln besucht werden. Sie finden an folgenden Tagen statt: 28. September ("Vielfalt, Vorurteile, Rassismus"); 12. Oktober ("Verschieden, aber gleichwertig"); 26. Oktober ("Selbst-Bewusst und couragiert").

Ferner informiert das Jugendamt über "Pflegeeltern".

Nachfolgend ein Überblick über das komplette Elternkurs-Programm 2019/2020: 24. September ("Sprachförderung durch Musik und Bewegung"); 8. Oktober ("Kinder einfühlend begleiten"); 16. Oktober: ("Erste Hilfe im Kinderzimmer"); 5. November ("Pflegeeltern"); 14. November ("Babys tragen - das macht Sinn"); 21. November ("Lernen mit und durch Bewegung"); 21. Januar ("Entwicklungsaufgaben für Kleinkinder"); 28. Januar ("Entwicklungsaufgaben für Kinder von drei bis sechs Jahren"); 5. Februar ("Entwicklungsaufgaben für Kinder von sechs bis zwölf Jahren"); 5. März ("Recht auf Erziehung"); 2. April: ("Entwicklungsaufgaben für Jugendliche); 23. April ("Große Gefühle bei kleinen Kindern"); 28. April ("Kleine Helden in Not - ticken Jungen anders?").

Infos und Anmeldung unter Telefon 09221/9292-0 oder online unter fitfuerkids.gummi-stiftung.de. red