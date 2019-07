Geschubst und dann "geschnupft"

Erst gab sie gegenüber der Polizei an, von einer unbekannten Frau geschubst und dabei leicht verletzt worden zu sein, tags darauf wurde die 28-Jährige selbst Gegenstand polizeilicher Ermittlungen - wegen Rauschgiftkonsums. Am Freitag um 22.20 Uhr hatte die junge Frau die Polizei zum Baggerloch Oberhaid gerufen. Dort sei sie von einer unbekannten weiblichen Person aufgefordert worden, sich zu entfernen. Anschließend habe die Unbekannte sie geschubst, sodass sie zu Boden stürzte und sich eine Schürfwunde am Knie zuzog. Diesbezüglich sucht die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Rufnummer 0951/9129-310 nach Zeugen.

Am Samstag kurz vor 2 Uhr wurde der Polizei dann eine orientierungslose Person gemeldet, welche in Oberhaid herumirrte. Hierbei handelte es sich um die 28-jährige Dame, welche zuvor am Baggerloch geschubst wurde. Wie sich herausstellte, hatte die Frau mittlerweile fast 1,7 Promille Alkohol im Blut und zuvor mit Freunden eine "Jointrunde" veranstaltet, das heißt Marihuana konsumiert. Sie konnte sich kaum noch auf den Beinen halten und wurde deshalb in Schutzgewahrsam genommen und ausgenüchtert. Bei der Durchsuchung ihres Rucksacks wurden zudem Rauschgift-Utensilien mit Anhaftungen von Marihuana aufgefunden. Nun kommt auf die Dame eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz zu. pol