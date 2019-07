"Geschosse" und "Re-Importe"

Auf dem Balkon sitzen und sich Luft zufächeln oder zum 17. Oldtimertreffen nach Uetzing gehen? Angesichts der Temperaturen knapp unter 38 Grad entschieden sich wohl viele für Ersteres.

Nur rund 100 Fahrzeuge fanden am Sonntagmittag den Weg in den Döbertengrund zum Festgelände hinter der Bäckerei Schauer. Während die Besitzer der betagten Vehikel im Schatten sitzend frische Weißwürste genießen konnten - 25 Kilo davon hatte Jürgen von den Oldtimerfreunden Uetzing-Oberlangheim-Lahm in seinem Kessel - strahlten und funkelten die teils auf Hochglanz polierten Fahrzeuge um die Wette.

Ein echter Italiener

Wie ein überdimensionaler Spiegel erschien die 90 Grad nach vorne aufgeklappte Motorhaube eines Alfa Romeo Sud Ti, ein echter Italiener. "Benzin war in Italien schon immer teuer, deswegen fährt dieser Alfa mit Gas oder wahlweise mit Benzin", erzählt Besitzer Uwe Schnapp aus Mistelfeld. Er hatte das Auto vor 20 Jahren durch eine Kleinanzeige im Internet gefunden. Da war es bereits von seinem ursprünglichen Besitzer, einem Weinbauern aus Italien, ausgemustert worden.

Aus Herzogenreuth im Landkreis Bamberg kamen Veronika und Peter Grasser mit ihren Bulldogs. Beide Senioren waren zum ersten Mal dabei, jeder auf seinem eigenen Fahrzeug. Rund eineinhalb Stunden Fahrzeit brauchten die beiden für die Anfahrt. Veronika fuhr einen Mc Cormick 324 von 1961, ihr Ehemann Peter die Jubiläumsausgabe des IHC 353. Fünf Millionen Schlepper waren 1970 da bereits gebaut, so erhielt der IHC 353 ein gold-farbenes Schild.

Das älteste Fahrzeug am Ort war ein Motorrad aus Nürnberger Produktion: die Ardie RBU "Noris", ein Kraftprotz von 1933. Vier Gänge, 105 km/h Spitze, Viertakter und 175 Kilo schwer: was für ein Geschoss schon zur damaligen Zeit!

Besitzer Johann Albert aus Zapfendorf hat sie seit vier Jahren, zeigt stolz einige Besonderheiten: Lederlappen als Spritzschutz, einen Tacho, der direkt auf dem Frontscheinwerfer angebracht ist, einen kleinen Stauraum neben den beiden Tanks. Und da stand noch ein "Re-Import": ein alter VW Käfer. 25 Jahre verbrachte er in den USA, in Kalifornien, das Surfbrett war noch auf der Dachreeling angebracht. "Die Patina wurde bewusst so erhalten!", so der Fahrer in seinem Info-Schild. Die Vorderachse ist höhenverstellbar, die hellblaue Lackierung schon sehr matt - diesem VW 1300 aus dem Jahr 1963 sah man sein Alter durchaus an.

An der Rundfahrt durch die Lautergrunddörfer nahmen trotz sengender Hitze um die 30 Oldtimer teil. Veranstalter Thomas Wudy und sein Team durften also zufrieden gewesen sein.