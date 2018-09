Geschleudert und in die Leitplanke gefahren

Wohl zu schnell auf nasser Fahrbahn war am Montagmittag eine Fahranfängerin auf der B 287 unterwegs. Wie die Polizei berichtet, befuhr eine 18-Jährige mit ihrem Auto die Bundesstraße von Nüdlingen in Richtung Münnerstadt. In einer langgezogenen Linkskurve geriet ihr Pkw ins Schleudern, prallte in die Leitplanke und kam schließlich auf der Gegenfahrspur zum Stehen. Glücklicherweise wurden die Fahrerin und ihr 22-jähriger Beifahrer dabei nicht verletzt. Am Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden; die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 1000 Euro. Nach momentanem Ermittlungsstand hatte die 18-Jährige ihre Geschwindigkeit nicht der regennassen Fahrbahn angepasst. Sie erwartet nun ein Bußgeld, schreibt die Polizei abschließend. pol