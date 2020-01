Geschleudert und dann überschlagen

Die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor am Dienstagnachmittag eine Autofahrerin auf der Kreisstraße 43 zwischen Oerlenbach und der B19. Wie die Polizei Bad Kissingen meldete, ereignete sich gegen 14.40 Uhr, dieser Verkehrsunfall. Eine 55-jährige Autofahrerin geriet nach einer Rechtskurve ins Schleudern. Dabei überschlug sich ihr Pkw und blieb schließlich im Straßengraben liegen.

Leicht verletzt

Die Fahrerin kam mit leichten Verletzungen ins Helios Krankenhaus in Bad Kissingen. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von 5100 Euro. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. pol