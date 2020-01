Geschlagen und gespuckt

Zeugen informierten die Erlanger Polizei am Montag gegen 18 Uhr über eine körperliche Auseinandersetzung in der Stubenlohstraße. Eine Streifenbesatzung traf wenig später einen 23-jährigen amtsbekannten Erlanger an. Das Opfer sowie ein zweiter Täter hatten sich bereits vom Ort des Geschehens entfernt. Den 34-jährigen Geschädigten befragten die Beamten an seiner Wohnung. Er gab an, dass er durch die grundlosen Schläge der beiden Männer leichte Verletzungen erlitten habe.

Der 23-jährige mutmaßliche Täter reagierte auf das Eintreffen der Beamten verbal aggressiv und spuckte ihnen vor die Füße und auf die Motorhaube des Streifenwagens. Nachdem er aufgefordert worden war, dies zu unterlassen, schlug er seinen Kopf auf die Motorhaube des Polizeiautos. Daraufhin überwältigten die Beamten den 23-Jährigen und fixierten ihn zur Verhütung weiterer Angriffe. Trotzdem gelang es dem jungen Mann, seinen Kopf auf den Asphalt zu schlagen.

Nachdem sich der deutlich alkoholisierte 23-Jährige - ein Atemalkoholtest ergab 1,5 Promille - offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in eine Fachklinik eingewiesen. Über seinen Mittäter schwieg er sich aus. Um sachdienliche Hinweise bittet die Polizei unter der Nummer 09131/760-114. pol