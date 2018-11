Geschlägert, Polizisten beleidigt und bespuckt

Alle Hände voll zu tun hatten Polizeibeamte in der Nacht auf Donnerstag mit einem 32-jährigen alkoholisierten und aggressiven Mann, der im Steinweg in Gewahrsam genommen werden musste. Der Mann hatte zunächst mit der Faust auf einen 28-jährigen Studenten eingeschlagen und bei seiner anschließenden Flucht einen Aschenbecher gegen eine Fensterscheibe geworfen. Von Zeugen verfolgt, konnte der Mann in der Vorderen Kreuzgasse schließlich von der Polizeistreife gestellt und zur Dienststelle gebracht werden. Da der Mann nicht nur unter Alkohol- sondern auch unter Drogeneinfluss stand, musste er nach ärztlicher Begutachtung im Klinikum Coburg aufgenommen werden. Nachdem er schon vorher den Polizisten gegenüber verbal entgleiste, tickte der hochaggressive Mann in Klinikum nun völlig aus. Außer Rand und Band beschimpfte er die Polizisten mit nicht zitierfähigen Worten und spuckte herum. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung. pol