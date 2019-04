Geschichtsvortrag über Landrichter Kummer

Landrichter Wilhelm Andreas Kummer ist in Eltmann eine Straße gewidmet. Viele Eltmanner wissen auch, dass er im früheren Amtsgericht, dem heutigen Kopfbau der Stadthalle, gewirkt hat. Warum aber wurde Landrichter Kummer so wichtig - nicht nur für die Eltmanner Stadtgeschichte, sondern für ganz Bayern? Darauf gibt der Verein für Heimatgeschichte Eltmann eine Antwort mit einem Vortrag am Palmsonntag, 14. April. Um 15 Uhr gibt es im Klenzesaal, dem früheren Amtsgerichtssaal, Einblicke in das Leben und Wirken des Richters. Der Verein für Heimatgeschichte setzt damit die Reihe "Heimatgeschichte für Einsteiger" fort.