Geschichtsverein CHW bietet zwei Vorträge

Der Verein Colloquium Historicum Wirsbergense (CHW) - Bezirksgruppe Ebersdorf - lädt ein zu zwei geschichtlichen Vorträgen: Am Donnerstag, 14. November, um 19 Uhr in der Gastwirtschaft "Goldene Rose" referiert Robert Schäfer über das Thema "Gottesburgen und neue Dome, Kirchenbau der Weimarer Jahre in Oberfranken". Und am Donnerstag, 21. November, ebenfalls um 19 Uhr, referiert Dietrich Schulz aus Rödental über das Thema "Die Erziehung des Prinzgemahls Albert auf der Rosenau". Die Veranstaltung findet ebenfalls in der "Goldenen Rose" statt. Alle Interessierten sind eingeladen. red