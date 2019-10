Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet am kommenden Samstag, 12. Oktober, eine Geschichts-Wanderung im südlichen Landkreis Kronach an. Diese findet von 14 bis 17 Uhr statt. Treffpunkt ist am Dorfplatz. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die Volkshochschule Kronach, Telefonnummer 09261/60600 oder per Internet unter www.vhs-kronach.de. red