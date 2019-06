In Erlangens Stadtzentrum finden sich auf Schritt und Tritt Spuren der barocken Planstadt. Auf kurzen Wegstrecken zwischen Hugenottenplatz und Theaterstraße erhalten Teilnehmer der Stadtführung "Geschichte(n) aus der Hugenottenstadt - Geschichtlicher Spaziergang durch Erlangen mit Café-Besuch" am Sonntag, 2. Juni, ab 15 Uhr spannende Einblicke in die Entstehungszeit der Neustadt, in das einstige Leben der hugenottischen Glaubensflüchtlinge und in die Entwicklung von "Christian Erlang" zur Residenz- und Universitätsstadt. Der Spaziergang endet an einem Café in der Innenstadt. Treffpunkt ist am Eingang der Hugenottenkirche, Tickets gibt es direkt beim Stadtführer. Foto: Arne Seebeck