Geschichtliche Kirchenführung

Die junge Reformationsgedächtniskirche in Bieberbach wurde unter einfachsten Bedingungen in Eigenleistung der Dorfbewohner mit großem Engagement erbaut. Am Tag der Kirchweih , 1. Juli, lädt Robert Bogner dazu ein, sich die Geschichte der Kirche durch eine Führung in Erinnerung zu rufen. Los geht's um 10.45 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei. red