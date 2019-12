Geschichten zur Weihnacht

Bei einer literarisch-musikalischen Weihnachtsfeier am Mittwoch, 11. Dezember, stehen besinnliche und nachdenkliche Texte im Vordergrund. Der Schauspieler und Regisseur Rainer Streng aus Forchheim hat verschiedene Gedichte und Geschichten zusammengetragen, die in der Forchheimer beziehungsweise fränkischen Gegend angesiedelt sind und von fränkischen Autoren stammen. Den Abend umrahmt musikalisch das Saxophon-Quartett "Les Quatre". Veranstaltungsort ist die Scheune im Wiesent-Garten in Ebermannstadt. Um 19 Uhr geht's los. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Touristinformation Ebermannstadt, unter Telefon 09194/50640, online auf www.kulturkreis-ebs.de und an der Abendkasse. red